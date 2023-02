Chiuso per lavori il ponte sul Tronto situato lungo la Provinciale “Ancaranese” Dalle ore 8.00 di giovedì 23 febbraio alle 18.00 di venerdì 24

La Provincia di Ascoli Piceno comunica che, con apposita ordinanza, è stata disposta l’interruzione temporanea al transito sulla S.P. 3 Ancaranese nel tratto corrispondente al ponte in muratura sito sul Fiume Tronto sul quale insiste la corsia di marcia che dal Comune di Ancarano prosegue in Comune di Ascoli Piceno. Tale misura rimarrà in vigore dalle ore 8.00 di giovedì 23 febbraio alle ore 18.00 di venerdì 24 febbraio.

Il provvedimento del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno è stato adottato su richiesta della Provincia di Teramo che ha emesso analoga ordinanza nel tratto corrispondente di sua competenza sulla Strada Provinciale n.1/B.

Le disposizioni dei due enti si sono rese necessarie per consentire alla ditta incaricata di svolgere l’attività di monitoraggio altimetrico sul tratto interessato, propedeutica allo svolgimento di successive fasi progettuali relative alla manutenzione straordinaria dell’opera.

La segnaletica di cantiere sarà gestita dalla Provincia di Teramo con proprio personale. Ci scusiamo con gli utenti della strada per i possibili disagi e rallentamenti.