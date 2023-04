Laboratori nelle scuole per tramandare la tradizione dell’arte effimera dell’infiorata Coinvolti i giovani alunni di Montefiore dell'Aso, Fermo e Monterubbiano

Promuovere e tramandare la tradizione dell’arte effimera dell’infiorata. L’Associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso guarda al futuro e alle nuove generazioni e s’impegna nella formazione di bambini e ragazzi d’ogni età coi proprio laboratori creativi.

L’iniziativa è promossa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e si tiene nei plessi scolastici delle scuole interessate e nel laboratorio dell’associazione, in corsi che prevedono più eventi. I prossimi appuntamenti sono nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Montefiore dell’Aso, in quella dell’Infanzia di Salvano-Fermo e nella Primaria di Monterubbiano. “Arte, inclusione, partecipazione, condivisione, apprendimento, tutto questo è l’infiorata di arte effimera di Montefiore dell’Aso e il meraviglioso mondo dei laboratori creativi, per tramandare la nostra arte”, spiegano gli organizzatori.

Il ciclo di attività è iniziato il 15 aprile, alla Fattoria di Lori a Cupra Marittima, dove già si è tenuta con grande successo lo scorso anno. Più di cinquanta bambini di varie età si sono cimentati in quadretti con fiori e foglie essiccati, trucioli e sabbia. Altri laboratori si sono tenuti nella Scuola Primaria Carlo Urbani di Recanati e poi nella scuola dell’Infanzia di Montefiore dell’Aso.

La tradizionale Infiorata di arte effimera del Corpus Domini quest’anno si svolgerà il 10 e 11 giugno. Spiegano gli organizzatori: “Questi momenti con i giovanissimi hanno un fine molto importante, oltre ad insegnare e tramandare la tradizione dell’Infiorata, sono propedeutici all’organizzazione dell’Infiorata dei Ragazzi, una via dedicata ai loro lavori, dove il gruppo decoro prepara per mesi l’allestimento della via e dove si integrano alunni, insegnanti, genitori ed insieme rendono quel percorso particolare ed affascinante”.

La formazione si chiuderà con gli studenti dell’Istituto Bonifazi di Civitanova Marche che hanno partecipato già l’anno scorso con successo e che tornano con grande entusiasmo. “I ragazzi del settore moda sono stati affascinati da un’esperienza nuova e da un’atmosfera coinvolgente, quella della “notte dell’Infiorata”, quando il paese di Montefiore dell’Aso si trasforma in grande laboratorio di colori, di luci, di suoni, di voci, di allegria dove tutti, bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani si mescolano e la notte diventa magica”, conclude l’associazione.