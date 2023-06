Scattano i lavori stradali sulla Bretella Stradale a Centobuchi di Monteprandone A partire da lunedì 19 giugno

90 Letture Cronaca

Partiranno lunedì 19 giugno i lavori di riqualificazione della strada comunale denominata Bretella Stradale di collegamento tra via dell’Industria e via dell’Artigianato nella zona Industriale di Centobuchi.

Nel tratto di strada verrà realizzato un intervento di manutenzione ordinaria volto alla risoluzione delle problematiche che interessano la strada. I lavori consisteranno nella fresatura della pavimentazione stradale, nella posa di conglomerato bituminoso e nel rifacimento dello strato di usura tipo tappetino lungo tutto il tratto oggetto di intervento. L’investimento è pari a 200.000 euro.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza da parte della ditta incaricata, da lunedì 19 giugno e fino al termine degli interventi, il tratto compreso tra la rotatoria di via dell’Industria e via dell’Artigianato sarà chiuso al traffico veicolare.

“Era un impegno preso con la cittadinanza, i lavoratori e le aziende che insistono sull’asse est–ovest della zona Industriale che stiamo mantenendo – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – Dopo i lavori eseguiti dal Piceno Consind in via del Lavoro, questa riqualificazione sulla Bretella di competenza comunale e i lavori nel tratto di via del Lavoro di competenza della Provincia di Ascoli Piceno che partiranno successivamente, avremo reso più sicura e percorribile una delle arterie insistenti nel territorio comunale a più alta densità di traffico”.