Concerto a San Benedetto del Tronto per i Bandabardò Mercoledì 19 luglio alle ore 21.30

Mercoledì 19 luglio “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”, proposta da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e di Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto, propone Bandabardò in “Se mi rilasso collasso. Un libro suonato”.

I trent’anni della band toscana sono diventati anche un libro: trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco; trent’anni di canzoni intramontabili per una delle più longeve band del panorama musicale nazionale. Ma anche un prontuario di storia della musica italiana, con quegli anni visti passare dai finestrini dei furgoni, dalle stazioni affollate, dai palchi di tutta Italia e non solo.

Nello spettacolo di Finaz, Nuto, Bachi e Orla note e parole si intrecciano per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italiana attraverso il racconto di questi trent’anni di carriera, della loro esperienza e delle loro canzoni. Canzoni che hanno raccontato un mondo e una società e che per l’occasione diventano i binari sui quali corre una piccola grande storia che ne intreccia molte altre e che vale la pena riscoprire. Per il pubblico di Bandabardò sarà come tornare a casa e sfogliare l’album dei ricordi, per chi invece non c’era lo spettacolo è un’occasione per lasciarsi trasportare indietro negli anni, alla scoperta di quello che sono state la musica e la società italiana negli ultimi trent’anni.

Bandabardò è una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti di un affetto che si è tradotto finora in 13 album pubblicati, un DVD, un’autobiografia ufficiale e, in occasione dei 25 anni di carriera, una nuova versione di “Beppeanna” – “Se mi Rilasso Collasso” – cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Così negli anni anche la cartina geografica bardozziana si è estesa a macchia d’olio con le lunghe tournée che toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.

L’ultimo dei tre appuntamenti della rassegna sarà con il premio Oscar Nicola Piovani nel recital in trio “Note a margine” l’8 agosto.

Ingresso: biglietti di posto unico numerato a 10 euro in vendita in tutte le biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 18/20) nei tre giorni precedenti e la sera del concerto dalle 19 nel luogo dello spettacolo. Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Concordia.

Inizio ore 21.30.