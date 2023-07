Il settimo appuntamento del Festival dell’Appennino si terrà a Roccafluvione In programma domenica 23 luglio un'escursione alla scoperta dei resti del castello di Pizzorullo

Domenica 23 luglio per il settimo appuntamento del Festival andremo alla ricerca dei resti del Castello di Pizzorullo che intorno al 1200 si caratterizzava per essere piccolo ma ben sviluppato e protetto da possenti mura.

Il ritrovo è alle ore 8.45 a Pedara per poi partire per l’escursione alle ore 9.00.

L’escursione, un anello con partenza e ritorno a Pedara, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 5 km, con un dislivello di 346 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore (andata e ritorno).

Al rientro dall’escursione pranzo libero, per chi vuole sarà possibile pranzare presso il punto ristoro organizzato dalla Comunità del territorio di Pedara e Castello di Pizzorullo

La giornata si conclude alle ore 15:00 con il concerto di Musica Popolare con gli Zigà World Music, dalla passione e dall’amicizia nasce un gruppo che vuole portare avanti le tradizioni e la musica del centro – sud.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

FESTIVAL DELL’APPENINO 2023, INCLUSIVO DI NATURA

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.