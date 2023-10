In scena a San Benedetto “Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza” Sabato 7 ottobre al teatro Concordia (ore 21.00)

Il 29° Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili – ideato da Teatri Invisibili Associazione di cultura teatrale con il sostegno e la collaborazione dei Comuni di Grottammare e di San Benedetto del Tronto, dell’AMAT, del Laboratorio Re Nudo, di Caleidoscopio Teatro e della Società Agricola CiuCiù – prosegue questo fine settimana a San Benedetto del Tronto.

Sabato 7 ottobre, alle ore 21 al Teatro Concordia, Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Giorgio Rossi presentano Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza, uno spettacolo nato da un’idea di Riccardo Goretti e scritto con l’amichevole consulenza di Marina Comandini in Pazienza, prodotto da Sosta Palmizi in omaggio al grande artista nato a San Benedetto del Tronto.

Trentasei anni fa usciva un libro destinato a entrare immediatamente nella leggenda, di quelli che anni dopo qualche recensore da blog avrebbe chiamato instant classic: Pompeo, o Gli ultimi giorni di Pompeo, se si vuol stare ai vari riquadri che compaiono nel fumetto originale. L’autore, un giovanissimo Andrea Pazienza, narra la discesa nel baratro dell’eroina, una discesa non solo personale ma generazionale. Un libro scomodo, feroce, commovente, sincero fino alla brutalità che Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Giorgio Rossi portano in scena nella sua versione integrale, trasudanti amore per l’opera originale in ogni gesto scenico, un’opera straziante e meravigliosa figlia di grandi slanci politici e culturali, e di grandi delusioni.

Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza è un’opera multidisciplinare nata dall’incontro tra Goretti, Bonechi e Rossi. Riccardo Goretti, ideatore dello spettacolo, è autore, scrittore e attore di teatro e cinema. Massimo Bonechi regista, attore e operatore di teatro sociale, già collaboratore di Goretti, è grande appassionato di fumetti. Con loro il danzatore e coreografo Giorgio Rossi tra i fondatori della storica compagnia Sosta Palmizi e grande amico di Andrea Pazienza. Rispettosi del testo originale fino alla sillaba, trasudanti amore per l’opera originale in ogni gesto scenico i tre portano in scena l’opera straziante e meravigliosa figlia di grandi slanci politici e culturali, e di grandi delusioni.

Biglietti di posto unico a 10 euro acquistabili alla biglietteria del Teatro Concordia la sera di spettacolo o in prevendita nei punti vendita AMAT/Vivaticket e su www.vivaticket.com.

Informazioni: AMAT tel. 071/2072439 (lunedì–venerdì h 10-16), Laboratorio Teatrale Re Nudo tel. 347/7555404 e 340/6490905 (orario 16–20), amatmarche.net, teatriinvisibili.wordpress.com, facebook teatriinvisibili.