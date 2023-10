Nino Frassica e i Los Plaggers danno il via alla stagione del teatro Ventidio Basso di Ascoli Lo spettacolo "Tour 2000/3000" è in programma nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 ottobre

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. L’inaugurazione è affidata a Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers Band, gruppo di sei formidabili musicisti il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, con Tour 2000/3000, un concerto/cabaret coinvolgente e divertente.

Lo spettacolo offre una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come Cacao meravigliao, Grazie dei fiori bis o come Viva la mamma col pomodoro al quale verranno aggiunti Viva la pappa col pomodoro, Mamma mia dammi cento lire e sigle d’altri tempi come Portobello o le musichette della pubblicità. E ancora Campagna diventa Voglio andare a vivere con i cugini di campagna e poi Siamo donne che si conclude con Donna a Surriento, Neri per sempre, Tuca tuca ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show e dal divertimento delle invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi, tra gli altri, a Santana e Battisti, in un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439, vendita on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacoli ore 20.30.