Secondo spettacolo a San Benedetto del Tronto per la rassegna “Fiabe al Parco” Venerdì 2 agosto (ore 21.15) è la volta di "Sindbad il marinaio"

“Sindbad il marinaio” è il secondo appuntamento della prima edizione di “Fiabe al Parco”, rassegna di teatro di strada a cura dei Comitati di quartiere Ragnola, Salaria, Ponte Rotto e San Filippo Neri con la direzione artistica di Marco Renzi di Proscenio Teatro sez. Ragazzi, approdata per l’estate 2024 a San Benedetto del Tronto.

Dopo il grande successo di pubblico del primo appuntamento, la rassegna naviga verso il viaggio fantastico, la conoscenza di mondi nuovi, lo spirito di avventura. Lo spettacolo d’attore con pupazzi, oggetti e canto dal vivo è ispirato alla favola de “Le Mille e una Notte”, curato da Giovanni Ferma e Daniele Dainelli. Alla regia di Marina Signorini e Patrizia Signorini, scenografie ideate da “Fratelli di Taglia”, progettate e realizzate da Gilberto Cerri. Luci e fonica a cura di Andrea Bracconi e musiche a cura di Leonardo Militi.

L’iniziativa è promossa dai Comitati di Quartiere Ponte Rotto, Salaria, Ragnola, San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’assessore ai servizi sociali del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni con il triplice obiettivo di includere nella vita sociale minori, famiglie, anziani, diversamente abili, aree periferiche della città.

“Ogni appuntamento della rassegna tocca un tema particolare. Protagonista di questo secondo appuntamento teatrale è il mare che rende omaggio alla nostra città e a tutto il suo popolo. Attraverso le avventure dell’eroe Sindbad il marinaio attraverseremo infatti le acque più lontane alla ricerca di temi favolosi e avventurosi – dichiara Roberto Vesperini, presidente del comitato di quartiere San Filippo Neri – Invitiamo tutti a partecipare a questo viaggio meraviglioso, che salperà venerdì 2 agosto 2024, alle ore 21.15, presso il parco di Via Ferri quartiere San Filippo Neri. Portate con voi la curiosità, l’avventura e la voglia di divertirvi.”

L’appuntamento si arricchisce della collaborazione della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) sez. di San Benedetto del Tronto che per l’occasione organizza il bicibus, un modo sostenibile per partecipare allo spettacolo teatrale. Possono partecipare tutti i bambini accompagnati da un adulto, basta munirsi di bicicletta (o di bici con sellino), recarsi presso una delle tappe indicate nel programma, unirsi al gruppo. Il percorso del BiciBus ha delle fermate intermedie, individuate con cartelli. Programma: ritrovo ore 20:00 piazza Salvo D’Acquisto e partenza ore 20:15; prima tappa ore 20:30 circolo Ragn’a vela; seconda tappa ore 20:45 Ex Camping – Giardini di zio Marcello; terza tappa ore 21:00 Giardino “Nuttate de lune”; arrivo ore 21:15 Parco Via Ferri. Rientro libero. Info Facebook/Instagram: fiabealparco24.