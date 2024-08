Chiuso il ponte in muratura lungo la Strada provinciale “Ancaranese” Sergio Loggi: "Dopo il tavolo tecnico, la Provincia di Ascoli Piceno intende convocare un incontro con i sindaci"

106 Letture Cronaca

L’Amministrazione Provinciale di Teramo, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura al transito della S.P. n. 1/B nel tratto corrispondente al ponte in muratura di sua competenza a seguito di alcune criticità emerse dai monitoraggi effettuati sulla struttura e delle conclusioni della relazione recante la valutazione della sicurezza.

Di conseguenza la Provincia di Ascoli Piceno, in considerazione della convenzione per la gestione unitaria della sicurezza del viadotto interessato, ha dovuto procedere successivamente all’emissione di analogo provvedimento nel tratto di propria competenza sulla S.P. n. 3 Ancaranese.

Le Province di Ascoli Piceno e Teramo, i Comuni e gli enti preposti, si incontreranno martedì 27 agosto per un tavolo tecnico al fine di delineare, in maniera congiunta, la tipologia e modalità di intervento di prossima attuazione.

“Fin dall’inizio del mandato l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – evidenzia il Presidente Loggi – ha seguito con grande attenzione le problematiche del Ponte Ancaranese nella consapevolezza che tale asse viario costituisce un’infrastruttura strategica per la mobilità privata, commerciale e industriale del territorio piceno e dei comprensori limitrofi. Ogni provvedimento di chiusura – aggiunge Loggi – comporta gravi disagi sulla viabilità interprovinciale e interregionale. In tale prospettiva, dopo il tavolo tecnico, la Provincia di Ascoli Piceno intende convocare un incontro con i sindaci, gli enti interessati insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e agli operatori economici per un confronto sugli interventi più idonei e le soluzioni da attivare.”