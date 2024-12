Chiusure notturne per il ponte sulla Provinciale 3 “Ancaranese” Dal 17 al 19 dicembre in modo tale da permettere l'installazione delle barriere laterali

Entro il fine settimana il ponte in cemento armato della S.P. n. 3 Ancaranese sarà riaperto in doppio senso di circolazione con l’attivazione dell’impianto semaforico per la regolazione dei flussi di traffico. E’ quanto è emerso dal tavolo di concertazione svoltosi stamane per gli ultimi aggiornamenti sull’infrastruttura oggetto di interventi di manutenzione straordinaria sulla piattaforma stradale.

Nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00, è stata disposta la chiusura al transito nel tratto di competenza della S.P. n. 3 Ancaranese per consentire alla ditta incaricata di effettuare il montaggio delle barriere laterali tipo new-jersey sul ponte. Il provvedimento, funzionale alla conclusione dei lavori avviati nei giorni scorsi, è stato emesso con apposita ordinanza dalla Provincia di Teramo responsabile dell’intervento e recepito da analoga ordinanza della Provincia di Ascoli Piceno.