Automobili date alle fiamme nella notte a Grottammare Due i veicoli coinvolti

Indagini in corso a Grottammare dopo l’incendio di due automobili, andate a fuoco per cause probabilmente dolose nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio.

I Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte, intervenendo prima in via Garibaldi e dopo pochi minuti in via San Carlo: utilizzando l’apposito liquido schiumogeno, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando che potessero provocare ulteriori danni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.