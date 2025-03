Al via a San Benedetto del Tronto il ciclo di seminari “Crescere con consapevolezza” Promossi dall'Università di Camerino per gli studenti e le studentesse dell'ateneo

Ha preso il via lo scorso 10 marzo presso la sede Unicam di San Benedetto del Tronto il ciclo di seminari rivolto alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo sul tema “Crescere con consapevolezza: Impara, Affronta, Nutri”, promosso dal corso di laurea in Biologia della Nutrizione in collaborazione con ASPIC Psicologia Marche e coordinato dal prof. Francesco Palermo, responsabile del corso di laurea.

All’evento di apertura, organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, hanno partecipato la dott.ssa Debora Giustozzi di Aspic Psicologia Marche, che ha tenuto un intervento sul ruolo della prevenzione dei disturbi dell’alimentazione nell’era dei social e la dott.ssa Cristiana Zippi, sempre di Aspic Psicologia Marche, che ha tenuto una relazione su “Le urla del silenzio: DNA (Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione) tra prevenzione e conoscenza”. L’incontro è stato introdotto dai saluti del prof. Palermo.

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione – hanno sottolineato gli organizzatori – sono ferite del corpo e dell’anima, pensieri ingabbiati che soffocano l’esistenza di chi ne soffre, sono spesso il bisogno disperato di controllare un mondo sfuggente.

L’obiettivo di questo incontro è stato quello di invitare le nostre studentesse ed i nostri studenti a fermarsi, ad ascoltare, a guardare oltre le apparenze e lo stigma: ogni piccolo gesto di consapevolezza può nutrire una vita”.

Prossimi appuntamenti: mercoledì 19 marzo incontro sul tema “Motivati ad imparare: Strategie efficaci per potenziare l’apprendimento universitario”, tenuto dalla dott.ssa Marta Vannicola; giovedì 27 marzo sul tema “Nutrizione e psicoterapia. I pilastri della cura dei DNA” tenuto dalla dott.ssa Cristiana Zippi; lunedì 31 marzo su “Affrontare il disagio giovanile. Strumenti e Strategie per il Benessere degli studenti universitari” tenuto dalla dott.ssa Catiuscia Settembri.