Incontro ad Ascoli sulla riqualificazione dell’area ex-SGL Carbon Confermata la collaborazione tra Comune, Legambiente e Bottega del Terzo Settore

Si è tenuta ieri, presso la sede della Bottega del Terzo Settore, la riunione del Forum di Progettazione Partecipata per la riqualificazione dell’area ex SGL Carbon. L’incontro ha rappresentato un altro importante appuntamento di confronto tra istituzioni, associazioni e cittadini per mantenere viva l’attenzione sulle prospettive di sviluppo dell’area e sulle prossime tappe del processo di bonifica e rigenerazione urbana.

Tra i presenti, Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Marco Regnicoli, presidente della Bottega del Terzo Settore, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’Assessore all’Ambiente Attilio Lattanzi, i rappresentanti del circolo di Legambiente di Ascoli Piceno e diverse realtà aderenti al Forum. Durante l’incontro, il Sindaco ha annunciato il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra Legambiente, la Bottega del Terzo Settore e il Comune di Ascoli Piceno, consolidando così una collaborazione strategica per la pianificazione e l’attuazione dei prossimi interventi di riqualificazione. È in fase di revisione l’ipotesi di Master Plan elaborata dalla società Land, in cui saranno integrate le proposte emerse dal lavoro del Forum, anche con l’obiettivo di prevedere quanto prima la realizzazione di spazi dedicati a “presidi” con attività sociali e associative. Per quanto riguarda le aree verdi l’assessore Lattanzi ha assicurato l’impegno dell’amministrazione per condividere proposte e soluzioni.

Nel corso del Forum sono stati riassunti i prossimi passi per la riqualificazione dell’area, tra cui la presentazione del progetto operativo di bonifica a cura della società Restart, l’inaugurazione dell’area messa in sicurezza e riqualificata della vasca di prima pioggia e la definizione dei nuovi strumenti urbanistici da parte del Comune per la valorizzazione dell’area ex SGL Carbon.

Uno spazio specifico è stato dedicato alla sintesi delle proposte di integrazione al Master Plan emerse dal percorso di progettazione partecipata, inviate sia al Comune che alla proprietà privata, che includono la creazione di un centro per l’arte contemporanea e iniziative legate al benessere e allo sport, tra cui una biopiscina e un pump track. Sono inoltre previsti spazi per attività sociali e associative, con un centro di documentazione e un vasto sistema di verde urbano e spazi pubblici, con un’estensione di 170.000 mq destinati a parchi, percorsi ciclabili e pedonali all’interno del quale sono previste proposte progettuali, da approfondire nel corso dei prossimi mesi, che includono la piantumazione di essenze mellifere utili allo sviluppo di un apiario sociale, alla creazione di un gelseto con laboratorio per la bachicoltura e la realizzazione di un bioparco.

Durante l’incontro, è stata ribadita da Legambiente la contrarietà emersa durante i lavori del Forum alla realizzazione di un nuovo centro commerciale nell’area, ritenendo che un simile intervento non risponderebbe alle reali necessità del territorio e della comunità ascolana. L’attenzione deve restare concentrata su una rigenerazione urbana sostenibile, in grado di coniugare ambiente, cultura e inclusione sociale.

La collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, anche grazie all’accompagnamento costante di Legambiente e della Bottega del Terzo Settore, continua a essere fondamentale per il successo di questo ambizioso progetto. Il Forum di Progettazione Partecipata rappresenta uno strumento chiave per garantire trasparenza, condivisione e visione collettiva nello sviluppo dell’area ex SGL Carbon.