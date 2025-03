Presentata la 16° edizione della Granfondo San Benedetto del Tronto In programma domenica 30 marzo: partenza alle 8.30

Un weekend ricco di eventi e poi il via, domenica 30 marzo, alla 16^ Granfondo San Benedetto del Tronto organizzata dalle ASD Bicigustando e SBT Team. Presso l’Aula consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, lunedì 24 marzo, l’organizzatrice Sonia Roscioli ha presentato il fine settimana ricco di appuntamenti che caratterizzeranno l’evento sportivo che anche quest’anno richiamerà tantissimi partenti al via dell’ “Unica e Inimitabile”. Erano presenti alla conferenza stampa il Sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo, il Senatore Guido Castelli, il Consigliere Regionale Andrea Assenti, la Dottoressa Annarita Cinaglia, in rappresentanza di Marche Living e il giornalista Andrea Branchesi.

Appuntamento per i partecipanti alle 7.30 su Viale Buozzi, per cominciare a sistemarsi sulla griglia di partenza, prevista per le 8.30, dei due percorsi: corto da 83 chilometri e 1000 MT di dsl e lungo da 123,25 KM e 1900 MT di Dislivello. La Granfondo è valevole come 2^ prova del circuito Granfondo Marche – Ciclo Promo Components, Ale’ Adriatico e 1^Prova Combinata del Levante.

Gli eventi collaterali

Si inizia giovedì 27 marzo con il convegno “Forza e Inclusione: Lo Sport Senza Barriere” alle ore 10.00 presso l’Auditorium Tebaldini. Un momento di incontro e di confronto sul ruolo della donna nello sport e sulle barriere da abbattere, attraverso i racconti e l’esperienza di atleti paralimpici. Venerdì 28, sempre presso l’Auditorium Tebaldini un Educational sullo Slow Food e sui cambiamenti climatici. Esperti e professionisti affronteranno il tema dell’alimentazione sana, agricoltura e cibo. Con l’occasione i presenti potranno approfittare di un pranzo con prodotti tipici locali e un tour alla scoperta del territorio.

Sabato 29 marzo la bicicletta sarà la protagonista di tutta la giornata. In Piazza Giorgini appuntamento con la Pedalata Rosa, momento anche formativo, in collaborazione associazione Giustizia Donna e Marche Living, per sensibilizzare i partecipanti alla GF ed il pubblico contro la violenza di genere. A seguire la Gimkana per bambini, organizzata insieme al Pedale Rossoblu, dove i protagonisti saranno proprio i bambini che verranno coinvolti in attività ludica e interattiva, per avvicinare i più piccoli al mondo dello sport in modo divertente e sicuro. Concluderà la giornata il concerto in Piazza Giorgini che vedrà avvicendarsi sul palco gruppi musicali del territorio PER NOME 2.0, SUGAR FRIENDS “Tributo a Zucchero Fornaciari” e SACROMUD.

Lo sport come veicolo di integrazione, condivisione e crescita

Durante la tre giorni dedicata alla manifestazione sarà presente il gazebo dell’associazione di volontariato “Michele per tutti”, grazie alla charity partner che gli organizzatori della Gran Fondo San Benedetto del Tronto hanno voluto siglare per sostenere, attraverso la vendita del Micheleuovo e Mechelecolomba, l’associazione che si occupa di assistenza e diagnosi precoce alle famiglie con figlia affetti da lesioni cerebrali. Un connubio che sottolinea il valore dello sport all’ aperto, capace di abbattere barriere e di creare momenti di aggregazione tra bambine e bambini con e senza disabilità.

Ristori e pasta party

Dopo la divisione dei due percorsi, al Km 33, i partecipanti incontreranno tre ristori sul percorso lungo, Monterinaldo, Monte di Nove e all’arrivo a San Benedetto del Tronto, mentre sul percorso corto i punti di ristoro saranno a Monte di Nove e all’arrivo. Dopo l’arrivo, all’interno del Geko Village, si terrà il Pasta Party a cura dell’azienda di Catering Papyllon e si concluderà con il brindisi finale che coinvolgerà tutti i presenti dal primo all’ultimo arrivato. Su tutto il percorso opereranno 150 volontari CORDINATI DALLA ANC di Spinetoli presieduto dal Sig. Gabriele Carboni la Dott.ssa Marilena Giobbi, il Dott. Giorgio Tordini e la Croce Rossa Comitato Sibillini.

Premiazioni

Verranno chiamati sul podio i primi 3 assoluti uomini e donne percorso lungo e corto, le prime 10 società (con gadget offerti da CicloPromo Components e con prodotti tipici della ditta Sabelli). Il primo dei super gentlemen del percorso lungo si aggiudicherà il premio III° memorial Peppe Pignotti “Non mollare mai”. A premiare il vincitore sarà la famiglie e glia amici di Peppe Pignotti. La società con il maggior numero di partenti riceverà il premio Onorevole e Ciclista, intitolato a Giuliano Silvestri, personaggio che si è impegnato a favore del territorio e della società e che fondó anche il Gruppo Sportivo “Ciclisti in Parlamento”.

Un Premio speciale al senatore Guido Castelli SEMPRE MOLTO ATTENTO PER IL NOSTRO TERRITORIO e ciclista e un riconoscimento al Consigliere Regionale Andrea Assenti.

Per tutti una medaglia ricordo consegnata dallo staff, mentre dalle ore 12.30 si potranno ritirare tutti i premi di categoria, sempre all’interno del Geko Village di Via dei Tigli, 1.

Ringraziamenti per il patrocinio e il sostegno:

Consiglio Regionale delle Marche

Comune di San Benedetto del Tronto

BIM Tronto nella persona del Luigi Contisciani

Associazione Albergatori Riviera delle Palme nella persona del Presidente Mozzoni Nicola

Fondazione Carisap.

Un ringraziamento speciale al sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo e a tutta l’Amministrazione Comunale, in particolare agli uffici coinvolti nell’organizzazione della manifestazione, all’Assessore allo sport Campanelli Cinzia, al funzionario del servizio Sport e Turismo Alessandro Amadio e al Direttore del servizio manutenzioni Romeo Capriotti. Un grazie particolare va poi al Corpo della Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto nella persona del comandante Pietro D’angeli e alle Amministrazioni Comunali attraversate dalla manifestazione: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Campofilone, Montefiore dell’Aso Carassai, Petritoli, Montalto Marche, Ortezzano, Monterinaldo, Montelparo, Force, Rotella, Montedinove, Castignano, Cossignano, Offida, Ripatransone e Acquaviva Picena. Gabriele Carboni della Protezione Civile di Spinetoli, la Dott.ssa Marilena Giobbi, il Dott. Giorgio Tordini e la Croce Rossa Comitato Sibillini.

Protezione corsa: Polizia Municipale, Auto Fifa e le moto staffette Team SCA OFFIDA, Team Apricorsa e fine corsa Team Capodarco Gaetano e Simone Gazzoli – Adriano Spinozzi

Sistema cronometraggio Team Krono Service

Fotografo ufficiale Foto Ravenna

Ufficio Stampa curato dal Giornalista Fabio Bologna

Social Media AFRA.GRAPHICS di Valentina Baiocchi.

I partner che sostengono la GF San Benedetto del Tronto:

DESIGN ARREDO – FAM COSTRUZIONI –– FERTESINO – MOVINOX – SABELLI, Azienda Vitivinicola Ciù Ciù di Offida – PASTIFICIO LUCA CARASSAI –WESTER-GO MEDING GROPP-CITY POINT-GEOLOGO MORGANTI DANIELE – PANIFICO MINGRONI di Paolo Mingroni – FI.FA SECURITY

MAGICAR KIA GROTTAMMARE in testa alla corsa con i giudici e direttori di gara

Pacco gara

BOTTIGLIA VINO VIU CIU – PACCO DI PASTA PASTIFICIO LEONARDO CARASSAI, Barretta PROACTION