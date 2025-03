Montefiore dell’Aso, si ribalta un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

164 Letture Cronaca

Nella mattinata di giovedì 27 marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio di Montefiore dell’Aso per via del ribaltamento di un’autocisterna.

Il fatto ha avuto luogo poco dopo le ore 10.00 in contrada Menocchia e ha visto coinvolto un mezzo adibito al trasporto di Gpl. Fortunatamente, al momento dell’accaduto buona parte del serbatoio era già stata scaricata, con una quantità residua stimata all’incirca in 5.000 litri.

I Vigili del Fuoco della sede di San Benedetto del Tronto hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, assicurandosi che non vi fosse alcuna dispersione di gas. Sul posto anche alcuni specialisti del comando dell’Aquila per provvedere al travaso del Gpl rimasto nella cisterna. Il conducente non ha riportato alcuna conseguenza.