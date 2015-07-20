Incidente sull’Ascoli-Mare, automobilista soccorso dall’eliambulanza Scattato per lui il trasferimento all'ospedale di Torrette di Ancona

Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, verificatosi nella mattinata di venerdì 31 ottobre sul raccordo autostradale Ascoli-Mare.

L’impatto, avvenuto poco prima delle ore 9.00 tra Castel di Lama e Maltignano, ha provocato il ribaltamento di una delle due automobili. Il conducente, estratto dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco del comando di Ascoli, è poi stato affidato ai sanitari del 118, venendo infine trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.