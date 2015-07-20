Adesso AP
Incidente sull’Ascoli-Mare, automobilista soccorso dall’eliambulanza

Scattato per lui il trasferimento all'ospedale di Torrette di Ancona

Incidente sull'Ascoli-Mare

Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, verificatosi nella mattinata di venerdì 31 ottobre sul raccordo autostradale Ascoli-Mare.

L’impatto, avvenuto poco prima delle ore 9.00 tra Castel di Lama e Maltignano, ha provocato il ribaltamento di una delle due automobili. Il conducente, estratto dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco del comando di Ascoli, è poi stato affidato ai sanitari del 118, venendo infine trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

