Grottammare, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP
Le domande potranno essere presentate fino al 2 marzo
Il Comune di Grottammare ha avviato le procedure per la formazione della graduatoria necessaria all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sovvenzionata.
L’edilizia sovvenzionata riguarda abitazioni realizzate o recuperate dallo Stato o da enti pubblici, come l’ERAP, che vengono concesse in locazione a canoni agevolati da determinare sulla base delle condizioni economiche degli aventi diritto.
Per partecipare al bando, gli aspiranti assegnatari devono possedere, alla data di presentazione della domanda, alcuni requisiti fondamentali. In particolare:
• cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure extracomunitaria, con regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con titolo di durata almeno biennale;
• residenza o attività lavorativa nel Comune di Grottammare;
• non essere titolari di quote superiori al 25% di diritti di proprietà su altre abitazioni considerate adeguate;
• il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 13.877 €, limite elevato a 16.652 € per i nuclei mono-genitoriali;
• non aver riportato, negli ultimi 10 anni, condanne per delitti non colposi con pena detentiva superiore a 2 anni e non aver occupato abusivamente alloggi pubblici negli ultimi 5 anni.
Le domande devono essere redatte esclusivamente utilizzando i modelli disponibili presso l’URP o scaricabili sul sito web del Comune.
Il termine per la presentazione è fissato al 2 marzo; per i cittadini residenti all’estero la scadenza è prorogata al 18 marzo.
La graduatoria che verrà approvata avrà validità di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione definitiva.
L’istanza, completa di marca da bollo, può essere presentata in una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo, invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmissione via PEC all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Politiche per la Casa al numero 0735 739223.
