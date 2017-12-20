Incontro pubblico ad Ascoli sulla riqualificazione dell’ex-Sgl Carbon Si terrà venerdì 23 gennaio presso la Bottega del Terzo Settore

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17, presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e Trieste 18 ad Ascoli Piceno, si terrà l’assemblea pubblica del Forum di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’ex Sgl Carbon, dal titolo “Strumenti condivisi e obiettivi da raggiungere”. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra cittadini, istituzioni e associazioni sul futuro di un’area strategica per la città, con l’obiettivo di coniugare bonifica ambientale, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, valorizzando le opportunità offerte dall’iniziativa New European Bauhaus.

I saluti introduttivi saranno affidati a Marco Regnicoli, presidente della Bottega del Terzo Settore, a Olga Silvestri, presidente del circolo Legambiente di Ascoli Piceno, e ad Attilio Lattanzi, assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno. Sono previsti gli interventi di Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, e di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Verranno illustrati, a cura della società Restart, lo stato di avanzamento del Programma operativo di bonifica e le linee guida del Programma di riqualificazione urbana dell’area ex Sgl Carbon. Durante l’incontro verranno presentate, dalle società Partner ed Euris le opportunità offerte dall’iniziativa New European Bauhaus promossa dall’Unione europea. Marzia Mattioli, direttrice regionale di Legambiente Marche e Silvia Silvozzi innovation manager della Bottega del Terzo Settore illustreranno, infine, gli obiettivi della proposta di rinnovo del Protocollo d’intesa per il Forum di progettazione partecipata. L’assemblea sarà moderata e conclusa da Enrico Fontana, della segreteria nazionale di Legambiente.

L’evento, aperto al pubblico, rappresenta un’occasione importante per contribuire alla definizione di strumenti condivisi e obiettivi concreti per la rinascita dell’ex Sgl Carbon, promuovendo sostenibilità, innovazione e partecipazione civica.