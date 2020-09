Ascoli, annunciato il recupero dello spettacolo teatrale “Alle 5 da me” Rinviato a marzo per l'emergenza Coronavirus, andrà in scena sabato 14 e domenica 15 novembre al teatro Ventidio Basso

Alle 5 da me una commedia esilarante di Pierre Chesnot che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna interpretati da Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, diretti dal regista Stefano Artissunch è attesa al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sabato 14 e domenica 15 novembre.

L’appuntamento promosso dal Comune di Ascoli Piceno e dall’AMAT era inizialmente previsto lo scorso marzo e sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Ora giunge finalmente in scena in doppia rappresentazione con il rispetto di tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.

Alle 5 da me è una macchina del divertimento che conquista il pubblico con un finale a sorpresa inaspettato che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità.

“È stata Dorothee Chesnot a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre Pierre – afferma il regista Stefano Artissunch – dopo aver visto ed apprezzato a Roma la mia messinscena di L’Inquilina del piano di sopra (altro esilarante testo di Chesnot), con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Essendo stati molto amati in quella commedia lo stesso Chesnot, riprendendo in mano il testo di Alle cinque da me, ha pensato a Gaia e Ugo come interpreti e ha voluto “omaggiarli” scrivendo una scena appositamente per loro. Questa volta, cercando un’atmosfera in cui immergere i personaggi, mi sono lasciato suggestionare dai film franco-spagnoli, in cui il comico lambisce il grottesco. Tuttavia non ho voluto allontanarmi dall’obiettivo di mantenere il più possibile la “verità scenica”: senza rinunciare al sano divertimento e se pur attraverso il gioco del travestimento, ho mantenuto i caratteri umani e credibili, così che possano creare empatia con lo spettatore. La scenografia di Matteo Soltanto, una sorta di installazione, restituisce i colori e i sapori degli ambienti in cui si muovono i personaggi, mentre le musiche della Banda Osiris, originali e accattivanti, sono la vivace colonna sonora delle loro vite. È una sfida stimolante portare in scena Alle cinque da me: testo ricchissimo di battute e situazioni, è un vero e proprio cimento da condividere con attori e collaboratori. Una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale”.

Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439. Inizio spettacoli: sabato ore 20.30, domenica doppia rappresentazione ore 16 e ore 21.