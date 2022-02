Con il Carnevale cambia la viabilità nel centro di Ascoli Piceno Le modifiche saranno in vigore nel periodo compreso tra giovedì 24 febbraio e martedì 1° marzo

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 92 del 21 febbraio 2022 viene istituito:

– il divieto di transito in Piazza Roma nei pomeriggi dei giorni 24, 26 febbraio e 1 marzo p.v., dalle ore 14,00 alle ore 20,00, nonché per la giornata di domenica 27 febbraio p.v, dalle ore 7:00 alle ore 20:00;

– il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord per il tratto in adiacenza al marciapiede circostante il monumento al Milite Ignoto in Piazza Roma nel rispetto delle suddette date ed orari per consentire l’allestimento di un numero massimo di tre (3) banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche, per la vendita di articoli carnascialeschi e/o gastronomici;

– nell’eventualità si rendesse necessario, a causa di un considerevole afflusso di persone in Centro Storico, per il giorno 27 febbraio p.v. dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e per il giorno 1° marzo p.v., dalle ore 13,30 alle ore 21,00, l’interdizione della viabilità veicolare per tutti gli utenti compresi gli autobus della START in C.so Trento e Trieste, in Via XX Settembre Piazza Roma, detta interdizione sarà attuata mediante il posizionamento di transennatura, munita del segnale di obbligo di svolta a destra all’intersezione tra la Via D. Angelini e Via Pretoriana