Grottammare, la rassegna “Energie Vive 2022” continua sabato 5 marzo A partire dalle ore 21.00 il teatro delle Energie ospiterà lo spettacolo "La rivoluzione delle sedie"

Sabato 5 marzo Massimiliano Aceti, Matteo Nicoletta, Maurizio Bousso sono gli interpreti (e i primi due anche autori) della commedia “La rivoluzione delle sedie” per la regia di Barbara Alesse, in scena sabato 5 marzo al Teatro delle Energie di Grottammare per la rassegna Energie Vive 2022 proposta dal Comune con l’Associazione Profili Artistici e l’AMAT e con il contributo di MiC e Regione Marche.

Luca è il capo del personale della divisione romana di un supermercato, inflessibile e autoritario. Matteo, un cassiere, entra nel suo ufficio e avanza richieste bizzarre. Luca, stranamente, non lo caccia via. Perché Matteo è seduto su una sedia a rotelle. Ma la sua arroganza è così provocatoria che Luca è costretto a reagire.

Da questo primo incontro, che terminerà con il sollevamento di Luca dalla carica di capo del personale e con la sua retrocessione a semplice cassiere, inizia tra i due una lotta di potere all’interno del supermercato. Ad osservarli fra gli scaffali, come fosse un arbitro delle loro battaglie, c’è un giovane magazziniere di colore che verrà “usato” dai due come ago della bilancia: l’uomo di colore è l’alleato perfetto per conquistare il potere. “La rivoluzione delle sedie” attraverso un turbine di ritmo e divertimento, svela l’ipocrisia del senso di colpa dei normodotati nei confronti dei disabili e verso chi vediamo diverso da noi.

Lo spettacolo, prodotto da Sunny Side, è stato vincitore nel 2016 del concorso “Teatri in corto” Fiorenzuola d’Arda e successivamente Primo premio, Premio della critica e Premio miglior attore (Matteo Nicoletta) concorso “Autori nel cassetto, attori sul comò” (Roma 2016) e Premio del pubblico rassegna di corti “Short lab”, Roma 2018.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.

Gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria. Ingresso a teatro consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.