La stagione del teatro Concordia di San Benedetto si apre con Geppi Cucciari Doppio spettacolo sabato 8 e domenica 9 ottobre: in scena "Perfetta" del compianto Mattia Torre

41 Letture Cultura e Spettacoli

Si parte con “Perfetta”, l’ultimo esilarante monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena, italiana recentemente scomparso. Geppi Cucciari è la protagonista assoluta dell’avvio delle stagioni teatrali in abbonamento di Senigallia (Teatro La Fenice venerdì 7 ottobre) e di San Benedetto (Teatro Concordia, sabato 8 e domenica 9 ottobre), realizzate dai rispettivi Comuni con AMAT e il contributo di Mic e Regione Marche.

In Perfetta si racconta un mese della vita di una donna scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. Geppi Cucciari è qui alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità ma, piuttosto, si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Venditrice d’automobili, moglie e madre, conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti: giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione. Stati d’animo, reazioni, emozioni e umori della protagonista cambiano, infatti, a seconda delle fasi del ciclo.

Perfetta cerca di trattare con umiltà (ma frontalmente) un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci ancora bisogno nel nostro tempo.

Testo e regia dello spettacolo prodotto da ITC 2000 sono di Mattia Torre, assistente alla regia Giulia Dietrich, i costumi di Antonio Marras, il disegno luci di Luca Barbati, le musiche originali di Paolo Fresu.

Biglietti: per Senigallia (7 ottobre, inizio spettacolo ore 21) Teatro La Fenice tel. 071/7930842 info@fenicesenigallia.it e 335/1776042, biglietteria aperta giovedì e venerdì dalle 17. Per San Benedetto (8 e 9 ottobre, inizio spettacolo ore 20.45) Teatro Concordia tel. 0735/588246 solo negli orari di apertura) biglietteria aperta nei due giorni precedenti e il giorno di spettacolo dalle 17.30.

Informazioni per entrambi i teatri AMAT 071/2072439 amatmarche.net, vendita online nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e su vivaticket.com (attenzione: l’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio).