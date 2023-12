Penultimo spettacolo a Grottammare per la rassegna “Energie Vive 2023” In scena "Coppia aperta quasi spalancata" nella serata di giovedì 14 dicembre

185 Letture Cultura e Spettacoli

Giovedì 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano al Teatro delle Energie, e “Coppia aperta quasi spalancata” una delle commedie più fortunate e attuali di Dario Fo e Franca Rame. Messa in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola per la produzione di PianoInBilico e Geco.B Eventi, lo spettacolo, con le musiche dal vivo di Michele Fagnani e Dario Rallo, è il penultimo appuntamento di Energie Vive 2023 il cartellone realizzato da Comune e Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Celebre commedia all’italiana, in cui una coppia borghese si trova alle prese con una vita coniugale ormai al collasso. Colpi di scena esilaranti si susseguono, tra i tradimenti di Lui e i gesti estremi di Lei, fino ad arrivare alla proposta definitiva di questo marito libertino: diventare una coppia aperta e rendere lecite per entrambi tutte le relazioni con eventuali amanti. Così Antonia, la moglie, inizialmente titubante, si apre a nuove avventure. In uno gioco comico di confessioni reciproche dei rispettivi tradimenti, il marito si scoprirà essere sorprendentemente geloso della nuova vita amorosa della moglie, un tempo snobbata. Le parti si invertono, e Lui si ritrova vittima del suo stesso piano perverso di evasione coniugale, contrito e spaventato dalla moglie che pare molto coinvolta dai nuovi amanti… una commedia che ancora oggi ci fa riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di amore e di fedeltà.

Può un testo scritto negli anni ‘80 parlarci ancora, a noi, al pubblico, ai nostri contemporanei? Ebbene sì. La perfetta macchina drammaturgica composta dalla coppia Rame-Fo mostra ancora una volta tutta la sua potenza, risuonando alle orecchie come un’opera le cui parole non hanno smarrito il loro senso.

Energie Vive si chiude sabato 23 dicembre con Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.