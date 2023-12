Spettacolo conclusivo della rassegna “Energie Vive 2023” a Grottammare In scena sabato 23 dicembre "Animali domestici"

Energie Vive 2023, cartellone realizzato da Comune e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, si chiude sabato 23 dicembre con Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa e Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli.

Animali domestici rilegge la storia italiana riletta come storia di violenza e innocenza. Una saga in più episodi che cerca di disegnare il profilo di una nazione e delle sue contraddizioni. Un viaggio sulle tracce di uno Spettro Storico, di un Fantasma che aleggia nelle vicende italiane, attraversandole fin dalla sua Unità, un vento “nero” che trasfigura l’educazione sentimentale delle giovani generazioni, traghettandola verso la perdita di sé e l’annientamento. Dalle vicende fondative del Risorgimento passando per gli anni del terrorismo, fino ad arrivare ai nostri giorni, il racconto della violenza nel nostro Paese è stato soprattutto un racconto scritto da giovani. Questo progetto vuole narrare le storie di uomini alle prese con scelte tragiche nella stagione della loro innocenza. Un’epopea in più episodi che a partire dal 2018 ci riconduce a ritroso alle origini stesse di una nazione.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.