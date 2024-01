Prosegue la stagione di teatro per ragazzi al Ventidio Basso di Ascoli Piceno Il prossimo spettacolo, "Sapiens", è in programma domenica 14 dicembre alle ore 17.30

Domenica 14 dicembre terzo appuntamento della stagione dedicata ai ragazzi del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Alle ore 17.30 va in scena Sapiens di Principio Attivo Teatro, spettacolo che racconta l’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. Nuove scoperte dimostrato che i due gruppi hanno vissuto fianco a fianco nel sud dell’Europa. I Neanderthal non erano proprio come i Sapiens, avevano caratteristiche genetiche diverse. Abbiamo deciso di immaginare che queste caratteristiche li rendessero meno competitivi sul piano evolutivo ma conferissero loro una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti più sottili della natura. Li abbiamo dunque immaginati meno abili, meno aggressivi, in contrasto con l’efficienza e la capacità organizzativa dei Sapiens. L’idea è quella di immaginare intorno ai Sapiens una visione che rispecchi gli aspetti più cinici e vincenti della società contemporanea, il Neanderthal incarnerà gli aspetti più disinteressati e poetici. Sul piano della ricerca storica, sembra che i Neanderthal avessero una forte propensione per l’arte, per la pittura, per la musica, pare fossero in grado di costruire strumenti musicali. Questa bipartizione anche se schematica ci permette in maniera semplice e diretta di lavorare sui conflitti tra i due gruppi che di volta in volta si incontreranno nella storia. Attraverso questa fiaba preistorica racconteremo i conflitti tra due specie con visioni e atteggiamenti diversi rispetto alla vita e all’ambiente.

L’autrice dello spettacolo è Valentina Diana, la regia di Giuseppe Semeraro il quale è presente nello spettacolo con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti e Francesca Randazzo, bande sonore e musiche di Leone Marco Bartolo, consulenza coreografica di Barbara Toma e con il sostegno alla produzione di La Baracca – Testoni Ragazzi e Teatro Giovani Teatro Pirata.

Biglietti posto unico numerato 8 euro, 4 euro ridotto fino a 14 anni. Informazioni biglietteria del Teatro 0736 298770 e biglietterie circuito AMAT /vivaticket anche on line.