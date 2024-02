Le “Finzioni” di Borges sbarcano venerdì 23 febbraio a Grottammare Spettacolo in programma al teatro delle Energie (ore 21)

Energie Vive Primavera 2024 realizzato dall’Associazione Profili Artistici e Comune con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, prosegue venerdì 23 febbraio con “Finzioni”, tratto dai racconti di Jorge Luis Borges, un progetto di Anton Giulio Calenda, Alessandro Di Murro del Gruppo della Creta) per la regia di Alessandro Di Murro – con in scena Matteo Baronchelli, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, Amedeo Monda e Laura Pannia e con le musiche originali di Enea Chisci – proposto in collaborazione con Fattore K con il patrocinio della Casa Argentina en Roma.

Si legge nella nota di presentazione: «È indubbio: abitiamo l’epoca della complessità. Costantemente studiati, costantemente profilati e costantemente produttori di dati, riesce difficile persino a noi stessi comprendere il nostro posto nel mondo. Abbiamo deciso di rinchiuderci nel labirinto di Borges perché riconosciamo a Borges la paternità del concetto di rete espresso in forma letteraria. Poco importa se oggi la Biblioteca di Babele non sia composta da tomi ma da pagine virtuali. Se l’Aleph non è punto tangibile, ma il web. Noi, in quanto gruppo di teatranti che deve mettere in scena una rappresentazione, ci siamo voluti smarrire all’interno dei suoi racconti. Intrappolati nel relativismo della veglia, noi abbiamo preferito il relativismo del buio spazio scenico, dove ogni personaggio non è un personaggio».

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.