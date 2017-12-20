Scontro tra due vetture a Spinetoli, automobilista in ospedale Per la donna si è reso necessario il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio, due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Spinetoli.

L’impatto si è verificato intorno a mezzogiorno a Pagliare del Tronto, in prossimità dell’incrocio tra via Ciabattoni e via I° Maggio. Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle due vetture: estratta dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, è poi stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.