Scontro tra due vetture a Spinetoli, automobilista in ospedale

Per la donna si è reso necessario il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Incidente stradale a Spinetoli

Nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio, due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Spinetoli.

L’impatto si è verificato intorno a mezzogiorno a Pagliare del Tronto, in prossimità dell’incrocio tra via Ciabattoni e via I° Maggio. Ad avere la peggio è stata la conducente di una delle due vetture: estratta dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, è poi stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

