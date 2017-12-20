L’Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto brilla al “Cooking Quiz” Gli studenti hanno conquistato l'accesso alla finalissima in programma a Parma

151 Letture Cronaca

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a San Benedetto del Tronto. Gli studenti e le studentesse dell’IPSSAR “Buscemi” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alle masterclass, la prima firmata ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana – con l’ALMA Ambassador Maria Pia Costanzo, che ha coinvolto attivamente le classi con una lezione su “l’Italia Gastronomica” e la seconda a cura di OROGEL con lo chef Valerio Manco che ha tenuto una lezione sui “surgelati”.

Al termine della tappa, le classi del “Buscemi” 3^B e 3^A ind. Enogastronomia, 4^B e 3^A ind. Sala-Vendita e 3dol ind. Pasticceria hanno conquistato il pass per la Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.

Grande entusiasmo anche nelle parole docenti delle Scuole coinvolte: “Ho assistito a questo progetto formativo – ha dichiarato il prof. Luigino Nespeca – che ritengo davvero molto valido per i ragazzi. La mia classe ha vinto e ora è entusiasta di partecipare al prossimo step a Parma; mi auguro che possa tornare con un nuovo successo.”

“Oggi abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, il Cooking Quiz – ha dichiarato il prof. Giovanni De Mola – che ci ha visti protagonisti. I ragazzi hanno acquisito nuove conoscenze e hanno vissuto un’esperienza coinvolgente e formativa”.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo importante per il progetto, che celebra dieci anni di attività, confermandosi come uno dei format educativi più apprezzati nel settore della formazione alberghiera, con il coinvolgimento annuale di oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa.

In palio per le classi vincitrici una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe.

Il Cooking Quiz è un progetto didattico di PLAN Edizioni, diretto e coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.). L’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. e AEHT ed è patrocinata da Confartigianato Alimentazione, CNA Agro-Alimentare e Coldiretti

A rafforzare il valore formativo del Cooking Quiz contribuisce anche il sostegno di importanti partner che hanno scelto di affiancare il progetto condividendone i valori e l’impegno educativo. Tra i partner che sostengono l’edizione 2026 Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di Tutela Soave, Consorzio di tutela di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Prosciutto di Parma, Ferron Antica e Rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio Formaggio DOP, Olio Garda DOP, Orogel, Zwilling. L’evento finale del Cooking Quiz ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, partner istituzionale che fornisce un sostegno morale.