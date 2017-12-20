Prende il via al teatro delle Energie di Grottammare la rassegna “Scene d’Artista” Venerdì 23 gennaio con "Gli amori difficili di Italo Calvino"

Scene d’Artista, stagione del Teatro delle Energie proposta dal Comune di Grottammare e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, si apre venerdì 23 gennaio con Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo in Gli amori difficili di Italo Calvino, primo dei quattro appuntamenti in cartellone.

Lo spettacolo è un’occasione unica per riscoprire il grande scrittore a 40 anni dalla scomparsa, e l’opera che ne ha catturato l’estro giovanile, attraverso la voce di Isabella Ragonese – che dello spettacolo è ideatrice e regista – e i paesaggi sonori dal violinista e compositore Rodrigo D’Erasmo, che sarà in scena con lei in un dialogo intimo e commovente.

Gli amori difficili, scritti tra il 1949 e il 1967, catturano l’estro giovanile di Calvino, che ha sempre dichiarato di sentirsi più uno scrittore di short stories che di romanzi. Questa raccolta, diventata un cult nella sua opera, è un viaggio attraverso “avventure”: dalla Bagnante al Soldato (portato sul grande schermo da Nino Manfredi), dal Poeta ai Due sposi – trasformati in una ballata dal gruppo Cantacronache, il collettivo torinese formato da Sergio Liberovici, Michele Straniero, Fausto Amodei e Margherita Galante Garrone nel cui ambito orbitavano anche lo stesso Calvino, Rodari, Eco a cavallo fra gli anni ’50 e ’60, e in un episodio del film Boccaccio ‘70 di Mario Monicelli.

Gli amori difficili di Italo Calvino è prodotto da Fuorivia. Le ricerche sui testi sono a cura di Isabella Ragonese, le musiche originali di Rodrigo D’Erasmo, la regia del suono e live video processing di Giuseppe Rizzo

Scene d’Artista prosegue il 21 febbraio con Elio Germano e Teho Teardo in La guerra com’è tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada, il 3 marzo con Lisistrata di Aristofane diretta da Serena Sinigaglia e intrepretata da Lella Costa e il 24 marzo con Mario Perrotta in Nel Blu. Avere tra le braccia tanta felicità.

Biglietti e informazioni Ufficio Cultura del Comune di Grottammare (tel. 0735/739240), Biglietteria del Teatro delle Energie la sera di spettacolo dalle 19,30; biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439) e, on line, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21.